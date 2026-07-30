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Dal ritiro di Teddington: viola in campo in mattinata, domani la partenza per l'Austria
Prosegue dopo l’amichevole ieri sera, vinta per 1-0 dalla Fiorentina contro il Watford grazie al bellissimo gol di Roberto Piccoli, il programma di allenamento dei viola nel ritiro di Teddington, nel sud dell’Inghilterra. Per la squadra di Fabio Grosso infatti oggi è prevista una seduta di allenamento al mattino, che sarà naturalmente di scarico visto il match disputato ieri, mentre non ci sarà alcuna seduta per quanto riguarda il pomeriggio.
La squadra si allenerà nuovamente poi nella mattinata di domani prima poi di ripartire nel pomeriggio verso l’Austria e verso Klagenfurt, dove sabato affronterà in un’amichevole di lusso, il Real Madrid di José Mourinho.
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