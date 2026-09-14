"Cent’anni col giglio sul petto": 5 incontri per raccontare la storia della Fiorentina

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Cinque appuntamenti per ripercorrere un secolo di storia viola. Nell’ambito delle iniziative dedicate al Centenario della Fiorentina, la BiblioteCaNova Isolotto ospiterà la rassegna “Cent’anni col giglio sul petto”, organizzata in collaborazione con il Comune di Firenze, il Quartiere 4 e il Museo Viola. Il ciclo prenderà il via lunedì 21 settembre con il racconto della nascita e dell’affermazione della Fiorentina tra il 1926 e il 1943. Gli incontri successivi, in programma il 28 settembre e il 5, 12 e 19 ottobre, attraverseranno le diverse epoche della storia gigliata: dalla prima grande Fiorentina del dopoguerra agli scudetti, dagli anni di Antognoni e Baggio fino alle proprietà Della Valle e Commisso.

A guidare il pubblico in questo viaggio saranno Massimo Cervelli del Museo Viola e Fabio Incatasciato, ricercatore di storia del calcio, affiancati nei diversi appuntamenti da Fabio Bertini, Andrea Mazzoni e Michelangelo Vasta. Tutti gli incontri si terranno alle ore 17 nella Sala Polivalente al quarto piano della BiblioteCaNova Isolotto. Un’occasione per celebrare i primi cento anni della Fiorentina attraverso le vittorie, i protagonisti e le pagine che hanno costruito un legame indissolubile tra la squadra e la città.