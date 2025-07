Inter, Marotta: "Calhanoglu? Richieste fantomatiche. Non ha chiesto cessione"

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "Non vorrei che diventasse un caso perché un caso non è, anche nel rispetto del ragazzo e dell'Inter. Siamo davanti a queste richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai, sono cose mediatiche". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, a margine della presentazione della partnership con Byd. "Al momento non c'è alcuna richiesta per cui non c'è nessuna considerazione e nessuna risposta. Attendiamo Calhanoglu qui il 23 e quindi poi con lui parleremo. Se con lui abbiamo già parlato? Sì, ma si parla sempre. Non ha manifestato all'Inter, come altri giocatori, la volontà di andare via". (ANSA).