Social Viery è già tornato a Firenze: la foto del tramonto sui campi del Viola Park

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Il neo difensore della Fiorentina, Viery, che dopo la firma era tornato in Brasile è già tornato a Firenze in vista del ritiro di lunedì prossimo. Il giocatore ha postato su Instagram una prima foto dal Viola Park (dopo quelle ufficiali della firma ovviamente), con il bel tramonto sul campo dove a breve si allenerà.

I numeri di Viery

Viery Fernandes, classe 2005 mancino, è stato il primo acquisto fatto da Fabio Paratici (che con i suoi collaboratori lo seguiva da anni) per la nuova stagione, arrivato ormai 10 giorni fa dal Gremio per una cifra di 17 milioni con i bonus. Per il campionato italiano è sicuramente una scommessa ed anche Fabio Grosso in conferenza ha ammesso di conoscerlo poco e di volerlo prima vedere in allenamento per un giudizio ma ha detto anche che si fida molto di Fabio Paratici che per esserselo assicurato di sicuro intravede delle grandi potenzialità nel giocatore.