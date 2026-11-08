Inter-Como finisce 2-0: Pio Esposito e Thuram condannano Fabregas
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Finisce 2-0 il big-match di Serie A tra Inter e Como. A San Siro hanno la meglio gli uomini di Chivu dopo una partita molto intensa indirizzata fin dal primo tempo dai nerazzurri con le reti di Pio Esposito e Thuram. Nel secondo tempo gli ospiti agli ordini di Fabregas non riescono a recuperare e cadono, lasciando così all'Inter la possibilità di accorciare sulla Lazio e arrivare a un punto dal primo posto in Serie A.
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