Il Verona accoglie un difensore ma continua a trattare con i viola per Valentini

L'Hellas Verona prosegue le manovre nel reparto difensivo e nelle prossime ore è pronto ad accogliere nuovi colpi. A fare il punto sugli scaligeri è Tuttomercatoweb.com, scrivendo che la squadra di Zanetti è a un passo dall'abbracciare il camerunense Enzo Ebosse (26 anni), di proprietà dell'Udinese e rientrato nelle scorse settimane dal prestito allo Jagiellonia, in Polonia.

Una manovra in dirittura d'arrivo che attende solo il completamento delle visite mediche e che non preclude, comunque, l'eventuale innesto di Nicolas Valentini dalla Fiorentina. Come riporta infatti TMW, l'acquisto di Ebosse non cambia i piani dei veneti nella corsa al difensore argentino, per cui viola e scaligeri stanno continuando a trattare al fine di riportare il classe 2001 al Bentegodi.