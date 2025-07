Incontro tra i sindacati dei calciatori e Infantino: riposi e salute i temi principali

Come riportato da TuttoMercatoWeb, oggi il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha avuto un incontro a New York con David Aganzo, presidente dell’Associazione dei Calciatori Spagnoli (AFE), e rappresentanti di vari sindacati dei giocatori a livello internazionale. Il vertice si è focalizzato su temi cruciali legati alla salute e al benessere dei calciatori e delle calciatrici, in linea con il quadro sulla prevenzione dei rischi lavorativi promosso dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Uno dei punti principali emersi dal confronto è la necessità di garantire almeno 72 ore di riposo tra una partita e l’altra, oltre a un periodo minimo di 21 giorni di ferie al termine di ogni stagione. Questo periodo dovrà essere gestito in modo individuale da ogni club, tenendo conto del calendario e degli accordi collettivi. Si è inoltre discusso dell’importanza di pianificare un giorno di riposo settimanale e di considerare l’impatto dei viaggi intercontinentali e delle condizioni climatiche nella definizione del nuovo Calendario Internazionale delle Partite.

FIFA e sindacati hanno convenuto sulla necessità di un giusto equilibrio tra calcio per nazionali e per club, e tra competizioni nazionali, continentali e mondiali. Infine, si è proposto di includere i rappresentanti dei giocatori nelle commissioni permanenti della FIFA, nel Tribunale del Calcio e, in alcuni casi, nel Consiglio FIFA. Si è parlato anche di riforma del sistema dei trasferimenti, di sviluppo del calcio femminile e di garanzia dei pagamenti salariali.