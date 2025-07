Ufficiale Ex viola, Edimilson Fernandes firma un quadriennale con lo Young Boys

vedi letture

Edimilson Fernandes firma un quadriennale con lo Young Boys. L'ex centrocampista della Fiorentina torna a Berna fino all'estate del 2029. Questa la nota ufficiale degli svizzeri: "Il giocatore della nazionale Edimilson Fernandes passa all'YB. "Siamo molto lieti che Edimilson Fernandes abbia scelto YB. È un giocatore versatile con una vasta esperienza. Assumerà un chiaro ruolo di leadership nel centrocampo. Con le sue qualità, rafforzerà il nostro gruppo di giocatori di punta", afferma Christoph Spycher, Direttore Sportivo di YB.

Edimilson Fernandes aveva già giocato in prestito per i gialloneri tra febbraio e giugno 2022. Tra le sue statistiche più significative nella sua carriera con il club, finora figurano 98 presenze nella Bundesliga tedesca, 62 nella Super League brasiliana, 42 nella Premier League inglese, 29 nella Serie A italiana e 19 nella Ligue 1 francese. La scorsa stagione, è stato in prestito dal Mainz al Brest e ha giocato tutte e 10 le partite di Champions League. In precedenza aveva giocato per Mainz, West Ham e Fiorentina, tra le altre".