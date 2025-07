Attacco, Cagliari in pressing con la Fiorentina su Esposito. Il Genoa lavora su Nzola

Tuttosport, nella sua edizione odierna, si concentra sull'attacco della Fiorentina scrivendo che l'obiettivo dei viola rimane Sebastiano Esposito, centravanti dell'Inter cercato con insistenza in queste ore anche dal Cagliari. I sardi avrebbero fatto passi avanti nelle ultime ore affondando il colpo anche su un ex viola come Michael Folorunsho, mentre l'ex Empoli classe 2002 rimane nel mirino in concomitanza con la Fiorentina.

Restando sul reparto offensivo dei viola, il quotidiano torinese rimarca l'interesse del Genoa per M'bala Nzola, rientrato dopo il prestito al Lens: i liguri stanno battendo la pista che porta all'angolano oltre a Tengstedt e Valentin Carboni, praticamente preso in prestito secco dall'Inter.