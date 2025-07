Ufficiale Il difensore Riccardo Spaggiari va in prestito all'Arzignano Valchiampo: la nota

La Fiorentina ha ceduto il giovane Riccardo Spaggiari in prestito secco all'Arzignano Valchiampo. Questo il comunicato della società gialloceleste sul difensore classe 2005: "Riccardo Spaggiari è Gialloceleste. Il difensore classe 2005 arriva in prestito dall’ACF Fiorentina fino al 30 giugno 2026. Si ringrazia la società viola per la collaborazione ed il lavoro in sinergia. Benvenuto Riccardo, tua la maglia 25!".