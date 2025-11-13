Il valore di ogni punto: Fiorentina vicina ai 40 milioni. Cremonese unica sotto i 2

Il mercato molto dispendioso della Fiorentina, oltre a rilegare i viola all'ultimo posto in Serie A, la porta all'ultima casella, anche in una speciale classifica di Transfermkt.it, che essendo in possesso dei dati di mercato di ogni club, ha stilato una classifica, dove si calcola il valore di ogni punto conquistato, in base alla spesa fatta dalle squadre nell'ultima sessione di mercato. Cremonese, in questa speciale graduatoria, non stupisce ed è prima. Parma 15°, circondato dalle grandi: Milan, Inter, Roma, Lazio, Juventus, Atalanta e Napoli.

Di seguito la classifica completa:

1. Cremonese – Costo di ogni punto: 1,87 milioni di euro (spesa totale 26,15 milioni di euro, 14 punti conquistati)

2. Pisa – Costo di ogni punto: 3,31 milioni di euro (spesa totale 29,82 milioni di euro, 9 punti conquistati)

3. Hellas Verona – Costo di ogni punto: 4,43 milioni di euro (spesa totale 26,59 milioni di euro, 6 punti conquistati)

4. Lecce – Costo di ogni punto: 4,55 milioni di euro (spesa totale 45,46 milioni di euro, 10 punti conquistati)

5. Udinese – Costo di ogni punto: 5,56 milioni di euro (spesa totale 83,45 milioni di euro, 15 punti conquistati)

6. Sassuolo – Costo di ogni punto: 6,78 milioni di euro (spesa totale 108,42 milioni di euro, 16 punti conquistati)

7. Genoa – Costo di ogni punto: 6,90 milioni di euro (spesa totale 48,30 milioni di euro, 7 punti conquistati)

8. Cagliari – Costo di ogni punto: 6,91 milioni di euro (spesa totale 69,13 milioni di euro, 10 punti conquistati)

9. Bologna – Costo di ogni punto: 7,53 milioni di euro (spesa totale 158,03 milioni di euro, 21 punti conquistati)

10. Torino – Costo di ogni punto: 7,60 milioni di euro (spesa totale 106,38 milioni di euro, 14 punti conquistati)

11. Como – Costo di ogni punto: 9,42 milioni di euro (spesa totale 169,55 milioni di euro, 18 punti conquistati)

12. Roma – Costo di ogni punto: 9,83 milioni di euro (spesa totale 235,90 milioni di euro, 24 punti conquistati)

13. Lazio – Costo di ogni punto: 10,73 milioni di euro (spesa totale 160,98 milioni di euro, 15 punti conquistati)

14. Inter – Costo di ogni punto: 11,99 milioni di euro (spesa totale 287,70 milioni di euro, 24 punti conquistati)

15. Parma – Costo di ogni punto: 13,29 milioni di euro (spesa totale 106,35 milioni di euro, 8 punti conquistati)

16. Milan – Costo di ogni punto: 17,46 milioni di euro (spesa totale 384,10 milioni di euro, 22 punti conquistati)

17. Napoli – Costo di ogni punto: 17,69 milioni di euro (spesa totale 389,10 milioni di euro, 22 punti conquistati)

18. Atalanta – Costo di ogni punto: 24,75 milioni di euro (spesa totale 321,81 milioni di euro, 13 punti conquistati)

19. Juventus – Costo di ogni punto: 25,81 milioni di euro (spesa totale 490,35 milioni di euro, 19 punti conquistati)

20. Fiorentina – Costo di ogni punto: 39,88 milioni di euro (spesa totale 199,40 milioni di euro, 5 punti conquistati)