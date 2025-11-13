La lista dei giocatori disponibili per Moldavia-Italia di stasera: ecco i tre esclusi

Stasera alle 20:45 va in scena, allo Zimbro Stadium di Chisinau, Moldova-Italia. Gli uomini del CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, hanno l'obbligo di vincere, anche senza la coppia d'attacco al completo, a causa dell'assenza di Kean, per sperare ancora nella qualificazione diretta ai prossimi Mondiali, con uno sguardo alla partita delle 18:00 tra Norvegia ed Estonia. Infatti si spera in una sconfitta o in un pareggio degli scandinavi, per andarsi a giocare la tanto rincorsa qualificazione nello scontro diretto contro la Norvegia, finora imbattuta nel girone. Per questa partita il CT ho scelto di fare a meno di: Elia Caprile (Cagliari), Nicolò Barella (Inter) e Riccardo Calafiori (Arsenal).

Ecco i 23 convocati di Gattuso:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).