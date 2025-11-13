Tegola per il Parma: Suzuki si ferma, tornerà fra 4 mesi

vedi letture

Il Parma perde Zion Suzuki: lo hanno comunicato i ducali. Il portiere giapponese è stato operato oggi a Tokyo dopo l'infortunio che lo ha fermato durante Parma-Milan dello scorso weekend e che lo costringerà a saltare i prossimi 3-4 mesi di stagione. Il giapponese dovrebbe dunque rientrare in campo verso primavera, con l'obiettivo di tornare in piena forma per i Mondiali:

Questo il comunicato del Parma al riguardo: "Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio. L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu".