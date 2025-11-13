La classifica della Serie A, per anzianità: Fiorentina 13esima dopo il Milan
La rosa più giovane per media età della Serie A è il Parma, che è l'unica insieme al Lecce, a scendere sotto i 25 anni di età di media. Più in basso in questa speciale classifica ci sono, Roma e Milan, che non vanno al di sotto dei 26 anni. Segue a ruota la Fiorentina in 13° posizione con una media di 26,7 di età, con l'impiego di ventitré giocatori. Alla base della graduatoria si trovano Inter, ancora "vecchia", nonostante il mercato di ringiovanimento, Napoli e Lazio.
Di seguito la classifica completa, basata su dati forniti da Transfermarkt.it, sito online che si occupa di calcio:
1. Parma - Età media: 24,5 (23 giocatori impiegati)
2. Lecce - Età media: 24,7 (23 giocatori impiegati)
3. Cagliari - Età media: 25 (24 giocatori impiegati)
4. Como - Età media: 25,5 (23 giocatori impiegati)
5. Genoa - Età media: 25,6 (24 giocatori impiegati)
6. Juventus - Età media: 25,7 (23 giocatori impiegati)
7. Sassuolo - Età media: 25,7 (25 giocatori impiegati)
8. Hellas Verona - Età media: 25,8 (25 giocatori impiegati)
9. Atalanta - Età media: 25,8 (22 giocatori impiegati)
10. Udinese - Età media: 26 (26 giocatori impiegati)
11. Roma - Età media: 26,1 (23 giocatori impiegati)
12. Milan - Età media: 26,5 (24 giocatori impiegati)
13. Fiorentina - Età media: 26,7 (23 giocatori impiegati)
14. Bologna - Età media: 26,7 (26 giocatori impiegati)
15. Pisa - Età media: 26,8 (25 giocatori impiegati)
16. Torino - Età media: 27,2 (25 giocatori impiegati)
17. Cremonese - Età media: 27,6 (27 giocatori impiegati)
18. Inter - Età media: 27,8 (24 giocatori impiegati)
19. Napoli - Età media: 28,2 (24 giocatori impiegati)
20. Lazio - Età media: 28,3 (24 giocatori impiegati)
