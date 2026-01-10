Il Tottenham di Paratici sconfitto anche in FA Cup: ai sedicesimi va l'Aston Villa
Fabio Paratici è virtualmente un nuovo dirigente della Fiorentina ma deve concludere ancora la sua avventura con il Tottenham. Il dirigente promesso sposo viola aspettava la partita di FA Cup di oggi pomeriggio, partita che potrebbe essere l'ultima a Londra.
Il Tottenham per la cronaca è stato eliminato dall'Aston Villa che nel primo tempo è andato in doppio vantaggio ed a nulla è servito il gol di Odobert (su assist dell'ex bianconero Kolo Muani) che ad inizio ripresa aveva riaperto la gara perché poi il risultato al 90' è rimasto fissato sull'1-2. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per Paratici per chiudere il contratto con gli Spurs ma certo il momento non è dei migliori tra campionato e coppe.
