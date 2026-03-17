Gravina, "Sul tema della violenzasugli arbitri siamo intransigenti"

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(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Noi sul tema della violenza siamo intransigenti. Abbiamo adeguato le norme e il sottoscritto ha impugnato numerosissime decisioni dei giudici sportivi e mi dispiace. La nostra intransigenza deve essere condivisa e non sancita necessariamente nelle sanzioni, ma per esempio nel caso della ragazza (Valentina Zamburru ndr.) si è applicato il massimo della pena possibile, una sorta di 'ergastolo'". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso della conferenza stampa nel quale è stato annunciato il conferimento della 15esima edizione del Premio Bearzot a Cesc Fabregas, parlando di quanto avvenuto alla giovane arbitra 17enne Valentina Zamburru, vittima di un'aggressione durante Nuova La Salle-Gioventù Sarroch, Under 17 sarda, il 28 febbraio scorso.

"Noi oltre ai cinque anni di squalifica abbiamo dato anche la preclusione, quindi significa quello che volgarmente è definita appunto squalifica a vita - ha aggiunto -. Quindi noi su questo tema siamo intransigenti ed è importante comunicare anche queste sanzioni perché noi non accettiamo più l'idea di ragazzi, calciatori o dirigenti che si sono macchiati di atti di violenza verso gli arbitri, verso minorenni e addirittura bambine. La gravità di questo tipo di violenza è enorme". (ANSA).