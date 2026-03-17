La fine di Open VAR? L'AIA non ci sta: "Nessuno si espone come noi"

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Potrebbe essere già giunta al termine l'esperienza di 'Open VAR', programma di approfondimento prodotto e trasmesso da Dazn sugli episodi più discussi nel fine settimana della Serie A curato dagli stessi arbitri. Lo riferisce l'edizione odierna de La Stampa, spiegando che alla base di questa possbilità ci sarebbero i tanti errori commessi in questa stagione. Stando a quanto riferito dal quotidiano piemontese, la sensazione dei vertici arbitrali è che questa apertura totale al confronto abbia portato più danni che benefici. Se a questo si aggiunge la fase di ricambio generazionale e le insicurezze alimentate dalla sovraesposizione, ecco che il quadro è fatto. "Siamo l'unica categoria che si espone così", riferisce un esponente del mondo arbitrale, riprendendo un adagio più volte ripetuto dal designatore Rocchi. Qualche club di Serie A rilancia, spiegando come 'Open VAR' in fin dei conti "non serve a niente", o, meglio, che non abbia prodotto i risultati attesi. A dover decidere sarà in ultima istanza la FIGC, che all'inizio di ogni stagione sottoscrive un vincolo di 12 mesi con DAZN.

Alla Federcalcio, prima di potersi pronunciare, si stanno naturalmente consultando con l'AIA. È una decisione che rientra in una strategia più ampia pensata per ridurre le polemiche, affiancata però da ulteriori interventi. Tra questi c’è, ad esempio, la richiesta di rendere professionale la figura degli arbitri, tema che verrà discusso in una riunione prevista giovedì a Roma dopo il Consiglio Federale. Successivamente è in programma almeno un altro incontro, con l’obiettivo di arrivare al Consiglio di aprile con una regolamentazione completa in vista del prossimo campionato. Parallelamente, la Lega Serie A sta lavorando a un codice di comportamento destinato a contenere le proteste dei dirigenti nei confronti degli arbitri, introducendo sanzioni per frenare le reazioni più eccessive. Anche in questo caso, l’intenzione è di avere tutto definito prima dell’inizio della prossima stagione.