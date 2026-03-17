Brescianini si racconta: "Sono cresciuto ascoltando De André"

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini è stato il protagonista di 'A luci spente', il format curato dai canali ufficiali viola nel quale vengono raccontati percorsi e vite private dei calciatori in rosa. Ecco alcune sue dichiarazioni: "Sono cresciuto in un contesto familiare perfetto, con dei valori importanti che mi sono portato dietro. La mia famiglia era normale, mia mamma era un'impiegata al Comune, mio papà il meccanico. Ho iniziato a giocare a calcio a tre anni ed ero sempre col pallone ai piedi. Fortunatamente ho avuto mio padre e mio fratello maggiore che mi hanno seguito.

Sono sempre stato tranquillo e timido. Poi, quando mi trovavo sul campo, ero davvero felice. Mio padre è sempre stato uno sportivo, giocava a calcio ma con me non è stato invadente. Ho sempre visto in lui il mio modello da seguire. Ha sempre avuto un aspetto un po' severo e non mi sono mai aperto a lui, ma ci sono legatissimo".

Sulle sue passioni extra-campo: "Mio padre suonava il basso elettrico, sono cresciuto ascoltando tanta musica. Mio fratello suonava la chitarra. Quindi sono nato sulle note di De André e Vasco Rossi. Mi piacerebbe suonare qualche strumento, magari la batteria, chissà a fine carriera…".