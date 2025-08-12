Il Torino si inserisce su Asllani. La Fiorentina può tornarci se parte Mandragora

Si inserisce il Torino sul conto di Krjstian Asllani, centrocampista cercato anche dalla Fiorentina in questo mercato estivo. Come riporta infatti Tuttomercatoweb.com, il club granata ha infatti messo nel mirino il centrocampista dell'Inter e ci sta pensando seriamente, anche in vista del possibile passaggio al 4-3-3. L'albanese è in uscita dai nerazzurri e dopo aver trascorso tre stagioni da comprimario sente la necessità di cambiare aria per trovare continuità. E il Torino sarebbe una piazza gradita, specie se Marco Baroni lo dovesse mettere al centro del suo centrocampo.

Su Asllani, precisa TMW, potrebbe gettarsi nuovamente la Fiorentina nel caso in cui dovesse partire Rolando Mandragora, ma anche il Bologna che sta provando a chiedere informazioni sia all'Inter che all'entourage del calciatore.