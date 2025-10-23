Il Rapid Vienna perde anche il difensore centrale Cvetkovic

Il Rapid Vienna perde anche il difensore centrale Cvetkovic
Oggi alle 18:05News
di Redazione FV

Il Rapid Vienna non ha schierato il difennsore centrale Nenad Cvetkovic. Come ha annunciato sui suoi social il club austriaco il giocatore serbo ha dato forfait per problemi muscolari e dunque non sarà neanche in panchina.