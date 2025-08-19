Il programma in vista del Polissya: seduta alle 9:15, conferenza alle 18:45

La Fiorentina ha svelato i dettagli della giornata di allenamenti di domani per la squadra agli ordini di Stefano Pioli, attesa giovedì sera in Slovacchia dall'andata del playoff di Conference League contro il Polissya. Questi i dettagli della seduta e della conferenza stampa in programma in serata: "Domani, mercoledì 20 agosto, alle ore 09:15 presso il campo di allenamento del Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 18:45, presso la sala stampa della Tatran Arena di Presov, si terrà la conferenza stampa di Mister Pioli e di un calciatore della Fiorentina".