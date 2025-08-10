Il Parma lascia andare anche Man, in arrivo l'ex obiettivo viola Sorensen

Dopo Bonny e Sohm, il Parma è pronto a lasciare andare anche Dennis Man, destinato in Olanda, al PSV Eindhoven. E sembra che l'addio del rimeno sia ora ad un passo.

L'agente del giocatore, riporta infatti Tuttomercatoweb, proprio in queste ore sta lavorando per sistemare le ultime questioni burocratiche dell'operazione, quindi Man si imbarcherà con direzione Eindhoven per sostenere le visite mediche, previste per la giornata di domani, e quindi la firma sul contratto quadriennale che lo legherà alla società di Eredivisie. Per il Parma un incasso da 8,5 milioni di euro, soldi che saranno immediatamente reinvestiti per l'acquisto di Oliver Sorensen (che era finito anche nell'elenco della Fiorentina già alla fine della scorsa stagione) dal Midtjylland.