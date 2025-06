Il Padova è in chiusura per il prestito di Harder: ma prima rinnoverà con la Fiorentina

Sprint del Padova per Jonas Harder, centrocampista classe 2005 della Fiorentina. Il club neopromosso in Serie B ha raggiunto l’accordo per il prestito del giovane italiano, sul quale aveva mostrato interesse anche il Modena. Harder, prima di trasferirsi in prestito al Padova, rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina. Secondo quanto scrive Sky Sport la chiusura è prevista per domani.