Ripresa allenamenti: Kean in gruppo, contro la Juventus ci sarà

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Dopo due giorni di riposo, la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi al Viola Park per preparare la prossima partita al Franchi contro la Juventus. Buone notizie per il tecnico Paolo Vanoli: reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare la trasferta di campionato con il Genoa e la convocazione in Nazionale per le gare contro Moldova e Norvegia valide per le qualificazioni mondiali, Moise Kean è tornato a lavorare insieme ai compagni, segno che sarà a disposizione per sabato a meno di imprevisti.

Un ritorno fondamentale per la squadra viola che, ultima in classifica e ancora a secco di vittorie dopo undici giornate, ha assoluto bisogno dei gol e della personalità del proprio centravanti capace nella passata stagione di realizzare ben 25 reti fra Serie A e coppe. Kean ha svolto durante la sosta un lavoro specifico per smaltire il fastidio alla tibia acuitosi dopo una botta subita contro il Mainz in Conference League. Resta invece in forte dubbio Robin Gosens alle prese con una lesione al retto femorale rimediata contro il Milan.

Intanto da oggi si è aggregato anche Albert Gudmundsson dopo gli impegni con l'Islanda (che non si è qualificata per il Mondiale dell'anno prossimo), tra stasera e domani arriveranno gli altri nazionali: Pongracic, Dzeko, Sohm, Fortini e Comuzzo. Al momento i biglietti venduti per la sfida di sabato alle 18 sono oltre 19.000. (ANSA).