90' per Dzeko ma la Bosnia andrà ai playoff, qualificazione e 15' per Sohm
La Svizzera pareggia 1-1 in casa del Kosovo e si qualifica ai Mondiali restando prima. Un quarto d'oro in campo anche per il centrocampista della Fiorentina Sohm entrato appunto al 75'.
La Bosnia Erzegovina di Dzeko vede invece sfumare il sogno della qualificazione diretta al 78' quando il gol di Gregoritsch pareggia quello di Tabakovic che al 12' aveva illuso gli ospiti balzati temporaneamente al primo posto. Ed invece la nazionale dell'attaccante viola, rimasto in campo per 90' ma ben marcato, dovrà passare dai playoff.
