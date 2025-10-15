Il Ministro Abodi: "A fine anno i primi riscontri sulla giustizia sportiva"

Il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi, intervenuto durante il question time in Commissione Cultura alla Camera, ha parlato della possibilità che il governo aiuti il Coni con una riforma riguardo alla giustizia sportiva. Queste le sue dichiarazioni: "Il presidente del Coni si è dato, tra gli obiettivi primari, quello di affrontare il tema della riforma della giustizia sportiva.

Poi che abbia anche chiesto a me di poter dare un contributo attraverso dei nomi indicati ritengo sia ulteriormente interessante, in una fase che è interlocutoria. Ma io ho cercato di dare a questa dimensione interlocutoria una scadenza temporale per i primi riscontri, ovvero entro la fine di quest’anno. Ritengo di poter dire che siamo nella fase di affidamento fiduciario del lavoro di preparazione che deve consentire a questa commissione di valutare cosa il sistema sportivo farà autonomamente e cosa invece potremo fare noi in termini di proposta di governo per completare una riforma che deve mettere insieme due aree di giurisdizione".