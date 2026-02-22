FirenzeViola Al Franchi arriva il nuovo volto della panchina nerazzurra: ecco Oscar Hiljemark

Lunedì andrà in scena al Franchi di Firenze il derby toscano e scontro salvezza tra la Fiorentina di Vanoli, squalificato per l'occasione a causa dell'espulsione rimediata contro il Como, e il Pisa della novità, almeno per quanto riguarda le panchine di Serie A, Hiljemark. Lo svedese, cresciuto nelle giovanili dell'Elfsborg, è conosciuto principalmente nella nostra penisola per aver vestito le maglie di Palermo e Genoa, con le quali ha collezionato 99 presenze e 7 reti. Dopo l'addio alla città ligure la sua carriera perde quota in Russia con la Dinamo Mosca e in Danimarca con la maglia dell'Aalborg, squadra in cui si ritirerà nel 2021.

Qui inizia la sua seconda carriera, prima da vice allenatore sotto Friis, Cifuentes e Hamrén, per poi raccogliere l'incarico di allenatore del club danese nell'aprile del 2023 non riuscendo nell'impresa di salvare il club dalla retrocessione. La sua avventura in Danimarca termina nell'aprile successivo, quando viene esonerato nonostante una media punti a partita di 1.81, che avrebbe garantito la promozione nella massima serie danese. Il suo percorso come tecnico non si interrompe e il mese successivo al suo esonero viene ingaggiato dalla squadra in cui si è formato come calciatore, l'Elfsborg, con la quale non brilla, ma non sfigura e in due anni raggiunge la settima posizione nella stagione d'esordio e l'ottava l'anno dopo.

Infine arriviamo al Pisa, con cui, fino a questo momento, ha mantenuto i suoi standard acciuffando un ininfluente pareggio alla sua prima presenza sulla panchina nerazzurra contro il Verona, squadra con cui condivide l'ultima posizione, e schierando una formazione discutibile contro il Milan, dove tra i titolari non figurava il centravanti di riferimento per il club, ovvero Rafiu Durosinmi, acquistato nella finestra invernale di mercato per 11 milioni di euro, considerando i bonus, che con tutta probabilità resterà in panchina anche contro la Fiorentina. Dunque il tecnico svedese in 2 partite ha collezionato solo un punto e contro la Fiorentina, se vuole sognare in una salvezza miracolosa, ha bisogno dei tre punti, che porterebbero il club toscano a meno sei sulla zona salvezza.