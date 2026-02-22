FirenzeViola Primavera di nuovo prima in solitaria: Roma e Parma fanno un regalo ai viola

I risultati maturati questo pomeriggio nel campionato Primavera hanno portato in dote solo buone notizie per la Fiorentina, che da oggi è di nuovo in testa alla classifica da sola. In virtù del successo per 4-1 ottenuto ieri dai baby viola contro la Lazio (reti di Conti, Sadotti, Braschi e Deli) e dei punteggi che sono maturati oggi (il pareggio della Roma per 2-2 in casa contro il Cesena e l’inatteso ko casalingo per 0-4 del Parma contro il Bologna nel derby emiliano), Trapani e soci da oggi guardano di nuovo tutta la graduatoria dall’alto verso il basso, con il primo posto appannaggio dei viola a quota 46 punti seguiti da Roma (45) e Parma (43).

Sabato prossimo, alle ore 11, la formazione di Galloppa sarà impegnata in trasferta nella difficile sfida contro il Cesena, vera rivelazione del campionato.