Cagliari, Pisacane non si accontenta: "Vittorie come con la Fiorentina alzano l'asticella"

In casa Cagliari, nonostante la stagione dia buoni segnali, le aspettative sono in continua crescita. La formazione sarda, reduce dalla sconfitta di lunedì sera nello scontro diretto contro il Lecce, ha ottenuto un punto importante ieri sera contro la Lazio, pareggiando per 0-0 tra le mura amiche. Un risultato che comunque non lascia solo entusiasmo tra le fila di Fabio Pisacane, tecnico rossoblu che ne ha parlato così a Dazn dopo la gara, menzionando anche il successo contro la Fiorentina: "Vestiamo una maglia importante. Le assenze sono oggettive, questo dispiace. E’ più facile avere momenti negativi che positivi. Ci sono state vittorie con Juventus, Roma e Fiorentina, successi che hanno alzato le aspettative.

Spero i ragazzi vengano aiutati soprattutto quelli che stringono la cinghia. Non è facile affrontare una squadra come la Lazio con elementi importanti. Se guardiamo i dati abbiamo fatto meglio rispetto alle ultime uscite. Sono orgogliosi di questi ragazzi in una sorta di bollettino di guerra. Per noi giocare senza 6-7 titolari è sempre complicato".