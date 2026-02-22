Sarri: "Per Rovella frattura alla clavicola, questa stagione va così"

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 21 FEB - "Io sto giocando un calcio diverso da quello che faccio normalmente. Non mi sono piaciute alcune scelte della squadra, abbiamo portato troppo palla. Anche se la squadra mentalmente c'è, non è vero che non ha motivazioni. Anche se Cagliari è un campo difficile dove hanno perso Juventus e Roma: qui senza motivazioni perdi. Dovevamo verticalizzare di più. Meglio negli ultimi venti minuti, ma avremmo dovuto fare bene tutta la partita". Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri commenta in conferenza stampa la partita dell'Unipol Domus. Poi uno sguardo agli infortunati: "Ne avevamo sei, ora si è aggiunto Rovella con una frattura alla clavicola.

Non è solo un momento: è tutta la stagione che va in questo modo". Infine, un commento sui problemi in attacco: "Zaccagni - racconta - è appena tornato con due o tre allenamenti. Ratkov è catapultato in un'altra realtà, deve ancora adattarsi. Ma è una stagione così: i giocatori che si fermano, poi rientrano. Ci manca anche il pubblico, in casa e in trasferta. Un'imposizione quella delle trasferte: come se si togliesse la patente a tutti perché alcuni vanno contromano". (ANSA).