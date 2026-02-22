Sfida salvezza all'ora di pranzo: Genoa-Torino, le formazioni ufficiali
Genoa-Torino inaugura la domenica di Serie A. Alle 12:30, al Ferraris, scendono in campo due formazioni ancora non salve e affamate di punti per lasciarsi alle spalle i periodi negativi recenti. In particolare, Marco Baroni rischia di giocarsi una fetta della sua posizione di fronte agli occhi della società granata, dopo una stagione troppo altalenante. Sfida che ovviamente seguirà da vicino la Fiorentina, coinvolta nella bagarre salvezza. Ecco le formazioni ufficiali:
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovsky, Frendrup, Ellertson; Baldanzi, Ekuban; Colombo. Allenatore: De Rossi.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ebosse, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Baroni.
