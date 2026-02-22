Conti non ha dubbi: "Sanremo da record o Fiorentina salva? Scelgo la Viola"
Nel corso dell'edizione odierna del TG1, nella parte dedicata al Festival di Sanremo, c’è stato spazio anche per una domanda più leggera a carattere sportivo. Protagonista dell’intervista Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del prossimo Festival nonché da sempre legato a doppio filo alla sua Firenze e alla Fiorentina. L’ultima domanda, infatti, ha messo il conduttore davanti a un bivio simbolico: “Meglio un Sanremo da record o la Fiorentina che si salva?”.
Un’alternativa che intreccia carriera e cuore ma la risposta di Conti è arrivata senza esitazioni: “La Fiorentina che si salva”. Una scelta che non sorprende chi conosce il presentatore toscano. Più volte, anche in passato, Conti ha ribadito il suo amore per la squadra viola, vissuto con la partecipazione autentica di un tifoso prima ancora che di un personaggio pubblico.
