Il Milan punta Niccolò Fortini ma la Fiorentina non vuole darlo via

Il Milan punta Niccolò Fortini. Come riporta Sportitalia, il club rossonero dopo aver perso Reijnders andato al Manchester City per quasi 65 milioni, vuole comunque costruire una rosa competitiva ma anche di prospettiva da mettere a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

Per questo il direttore sportivo Tare si sta muovendo per due profili in particolare: uno è Giovanni Leoni, 18enne, difensore centrale in forza al Parma, su cui c’è forte anche l’interesse dell’Inter, il secondo è proprio Niccolò Fortini, terzino di proprietà della Fiorentina e nell’ultima stagione in prestito alla Juve Stabia. Su di lui, però, i viola avrebbero l’idea chiara di non cedere il giocatore.