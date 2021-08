IL MATTINO, Viola di Italiano può essere la sorpresa

Oggi riparte la Serie A dopo addii dolorosi e ritorni clamorosi. La Juventus ritrova Max Allegri e torna a essere la favorita alla vittoria finale. Infatti con un'Inter senza Lukaku e Hakimi, con un nuovo tecnico e tanti punti di domanda, la Signora acquista punteggi per la volata Scudetto. Tra le squadre di alta classifica c'è l'Atalanta, ormai certezza tra le big, che gioca a memoria e vuole migliorarsi continuamente, sperando in un passo falso di Juve e Inter. Per la lotta Champions è corsa a 7, con Napoli, Roma e Lazio che cercheranno di far leva sull'entusiasmo dei nuovi tecnici. Infine la lotta per la salvezza vede le neopromosse Salernitana, che ha ufficializzato Simy, Venezia ed Empoli concorrere con lo Spezia. Possibili sorprese il Sassuolo di Dionisi e la Fiorentina di Italiano.