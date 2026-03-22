Il Lecce cade a Roma: 1-0 per i giallorossi di Gasperini, decide Vaz

Il Lecce cade a Roma: 1-0 per i giallorossi di Gasperini, decide VazFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:55News
di Redazione FV

Alla Roma basta un'incornata di Robinio Vaz a metà secondo tempo per avere la meglio del Lecce all'Olimpico, in una sfida con grande tensione vista la posta in palio. I giallorossi di Gasperini portano a casa 3 punti fondamentali per continuare la rincorsa a un posto Champions dopo lo stop della Juventus e la vittoria del Como, i salentini invece perdono ancora dopo Napoli e tornano così al terzultimo posto pari merito con la Cremonese. Ad un punto di distanza dalla Fiorentina che stasera scenderà in campo contro l'Inter.