Il gol di Mandragora inserito tra i 4 più belli del ritorno degli ottavi di Conference

C'è anche la rete di Rolando Mandragora tra le quattro migliori selezionate dalla UEFA per il turno di Conference League giocato ieri, valido per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Il sinistro dalla distanza del centrocampista della Fiorentina è stato inserito tra le reti più belle assieme a quella realizzata da Der Bruggen contro lo Jagiellonia, da Koutsias del Lugano contro il Celje e da Stensson contro il Pafos.

Rolando Mandragora's beautiful goal is a candidate for #UECL Goal of the Day



