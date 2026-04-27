Il Cagliari batte l'Atalanta e fa uno scatto salvezza: -1 dalla Fiorentina
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Finisce 3-2 per il Cagliari contro l'Atalanta la partita delle 18 di Serie A. tre punti fondamentali per la squadra di Pisacane che avvicina così la salvezza arrivando a -1 dalla Fiorentina e soprattutto allontanandosi da Cremonese e Lecce. Decisiva la doppietta del 2007 Mendy in avvio di gara e il gol di Borrelli, dopo che gli ospiti allenati da Palladino erano riusciti a pareggiare i conti con la doppietta di Scamacca. Una rete di Borrelli nella ripresa manda il Cagliari in paradiso e sempre più vicino alla salvezza.
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