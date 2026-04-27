Ufficiali le date del mercato 2026: in estate si inizia prima, ecco i motivi

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Sono state ufficializzate oggi le date del calciomercato estivo 2026, per la prossima sessione di trasferimenti che riguarderà la stagione successiva. Questo il comunicato in merito della FIGC: "Il Consiglio ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva. Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dall'1 luglio al 30 settembre 2026; dall'1 dicembre al 16 dicembre 2026".

Dunque, per la Serie A, l'apertura ufficiale sarà anticipata rispetto al solito e a fornire la spiegazione del tutto è Tuttomercatoweb.com. Pensandoci bene non avrebbe molto senso anticipare l'inizio del calciomercato di fatto quando la stagione precedente non sarà ufficialmente già chiusa, ma la motivazione è molto semplice e servirà ai nostri club per sistemare i bilanci. Iniziare la sessione di trasferimenti con la stagione precedente ancora in corso significherà infatti che le varie società potranno fare plusvalenze valide per il bilanci che chiudono al 30 giugno, cosa da non sottovalutare per i club che dovranno far tornare i conti prima dell'inizio dell'annata successiva. Si tratterà di una prima volta, e chissà che non possa aprire un nuovo capitolo anche per il futuro.