Serie A, si chiude la giornata con Lazio-Udinese: le formazioni ufficiali
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Si chiude con Lazio-Udinese la 34a giornata di campionato, gara in programma all'Olimpico alle 20:45. Da una parte una squadra caricata dalla conquista della finale di Coppa Italia, dall'altra una formazione che ha già raggiunto una comoda salvezza ma che vuole divertirsi e ben figurare nella Capitale. Queste le scelte ufficiali:
Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye.
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