Il ds dell'Avellino al Viola Park: ai campani piacciono Kouadio e Braschi
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C'era anche Mario Aiello a vedere Fiorentina-Bologna Primavera di domenica scorsa al Viola Park, la semifinale scudetto che ha visto i ragazzi di Galloppa vincere 2-0 e strappare il pass per la finalissima. Il direttore sportivo dell'Avellino, riferisce SportChannel214, si è recato al centro sportivo di Bagno a Ripoli per supervisionare una serie di giovani che interessano al club irpino per la prossima stagione.
Si tratta, più precisamente, di Eddy Kouadio - già nel mirino dei campani durante l'ultimo mercato invernale - e Riccardo Braschi per quanto riguarda i viola, mentre sponda rossoblu piace il profilo di Tommaso Ravaglioli, attaccante tra i più interessanti del panorama calcistico italiano.
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