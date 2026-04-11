Il Cagliari batte la Cremonese, il Torino condanna il Verona: i risultati delle gare delle 15

Il Cagliari batte la Cremonese, il Torino condanna il Verona: i risultati delle gare delle 15FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10News
di Redazione FV

Si sono appena concluse le due gare in programma alle 15 della nostra Serie A. In Sardegna, seconda sconfitta consecutiva per la Cremonese di Marco Giampaolo, che cede i tre punti agli isolani; al Cagliari basta una rete di Sebastiano Esposito per tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e allontanare forse definitivamente i fantasmi della retrocessione.

Sull'altro campo invece il Ko del Verona, sempre più ultimo, a quota 18 punti assieme al Pisa, sa di condanna, il Torino di D'Aversa si impone grazie alle reti di Giovanni Simeone e Cesare Casadei (intervallate dal momentaneo 1-1 di Kieron Bowie) e può festeggiare virtualmente la salvezza.