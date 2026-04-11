Il Cagliari batte la Cremonese, il Torino condanna il Verona: i risultati delle gare delle 15
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Si sono appena concluse le due gare in programma alle 15 della nostra Serie A. In Sardegna, seconda sconfitta consecutiva per la Cremonese di Marco Giampaolo, che cede i tre punti agli isolani; al Cagliari basta una rete di Sebastiano Esposito per tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e allontanare forse definitivamente i fantasmi della retrocessione.
Sull'altro campo invece il Ko del Verona, sempre più ultimo, a quota 18 punti assieme al Pisa, sa di condanna, il Torino di D'Aversa si impone grazie alle reti di Giovanni Simeone e Cesare Casadei (intervallate dal momentaneo 1-1 di Kieron Bowie) e può festeggiare virtualmente la salvezza.
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