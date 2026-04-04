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Fagioli si gode il gol e la vittoria: "Fondamentale in una giornata difficile"

Fagioli si gode il gol e la vittoria: "Fondamentale in una giornata difficile"FirenzeViola.it
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sabato 4 aprile 2026, 23:20News
di Redazione FV

"Vittoria fondamentale in una giornata difficile … avanti". Così Nicolò Fagioli festeggia attraverso il proprio profilo social la rete decisiva di Hellas Verona-Fiorentina, con la squadra viola che ha portato a casa 3 punti dopo una partita con un unico tiro in porta, proprio quello di Fagioli.

Tra i vari commenti entusiasti anche quello del compagno Robin Gosens che ha scritto: "Giocatore folle". Un grande momento per Fagioli, coronato dalla rete a Verona.