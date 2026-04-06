Fiorentina-Frosinone, ecco le formazioni ufficiali del match: c'è Braschi dal 1'

Fiorentina-Frosinone, ecco le formazioni ufficiali del match: c'è Braschi dal 1'FirenzeViola.it
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Oggi alle 15:19Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Sono da poco arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Frosinone, match valido per la 32a giornata del campionato Primavera. Di fronte i viola, quarti in classifica (ma con una vittoria possono andare in testa) a quota 53 punti e i ciociari, penultimi con 27 lunghezze:

FIORENTINA: Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Sturli; Montenegro, Conti, Deli; Mazzeo, Braschi, Puzzoli. All. Galloppa.

FROSINONE: Minicangeli; Luchetti, Pelosi, Obleac; Schietroma, Molignano, Befani, Ndow, Ceesay; Toci, Colley. All. Pesoli.