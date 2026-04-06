Fiorentina-Frosinone, ecco le formazioni ufficiali del match: c'è Braschi dal 1'
FirenzeViola.it
Sono da poco arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Frosinone, match valido per la 32a giornata del campionato Primavera. Di fronte i viola, quarti in classifica (ma con una vittoria possono andare in testa) a quota 53 punti e i ciociari, penultimi con 27 lunghezze:
FIORENTINA: Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Sturli; Montenegro, Conti, Deli; Mazzeo, Braschi, Puzzoli. All. Galloppa.
FROSINONE: Minicangeli; Luchetti, Pelosi, Obleac; Schietroma, Molignano, Befani, Ndow, Ceesay; Toci, Colley. All. Pesoli.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaDalla crisi del Cagliari alla rincorsa salvezza del Lecce: il calendario dei club in lotta
I tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamoceladi Mario Tenerani
Le più lette
1 I tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Copertina
FirenzeViolaDalla crisi del Cagliari alla rincorsa salvezza del Lecce: il calendario dei club in lotta
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
Alberto PolverosiVerona può diventare una trappola, ma se Kean e Ndour mantengono lo stesso rendimento della Nazionale e della Under 21, la Fiorentina parte in netto vantaggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com