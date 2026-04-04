Social
Zaniolo celebra l'amico ed ex compagno Fagioli: "Campione!"
FirenzeViola.it
Tra chi ha esultato al gol di Nicolò Fagioli che ha deciso la partita tra Hellas Verona e Fiorentina non ci sono stati solo i tifosi viola ma anche un calciatore che ha vestito la maglia gigliata per sei mesi la scorsa stagione. Dopo la partita vinta 1-0 dalla Fiorentina, Nicolò Zaniolo ha celebrato l'amico ripubblicando le foto dell'esultanza dell'ex compagno scrivendo a corredo: "Campione!".
Pubblicità
News
I tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamoceladi Mario Tenerani
Le più lette
1 I tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Copertina
FirenzeViolaCon la testa più leggera verso Londra, ma la Fiorentina ha bisogno di recuperare pedine preziose
FirenzeViolaIl cammino della Fiorentina tra scontri diretti e palcoscenici prestigiosi: il calendario
FirenzeViolaSolomon assente a sorpresa a Verona ma atteso da Londra in poi, anche in vista del riscatto
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
Alberto PolverosiVerona può diventare una trappola, ma se Kean e Ndour mantengono lo stesso rendimento della Nazionale e della Under 21, la Fiorentina parte in netto vantaggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com