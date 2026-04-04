Social Zaniolo celebra l'amico ed ex compagno Fagioli: "Campione!"

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Tra chi ha esultato al gol di Nicolò Fagioli che ha deciso la partita tra Hellas Verona e Fiorentina non ci sono stati solo i tifosi viola ma anche un calciatore che ha vestito la maglia gigliata per sei mesi la scorsa stagione. Dopo la partita vinta 1-0 dalla Fiorentina, Nicolò Zaniolo ha celebrato l'amico ripubblicando le foto dell'esultanza dell'ex compagno scrivendo a corredo: "Campione!".