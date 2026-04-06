FirenzeViola Dodo e la "concessione" di Vanoli: adesso sta a lui lanciare la Viola a Londra

vedi letture

Nonostante i pronostici che lo davano vicino al rientro, Dodo ha dovuto saltare la trasferta di sabato a Verona. Il terzino brasiliano si è arreso ai problemi fisici che lo hanno accompagnato per tutta la scorsa settimana. Durante l’allenamento a porte aperte del 28 marzo - ricordiamo - aveva accusato un dolore muscolare ai flessori della coscia destra, motivo per cui ha lavorato a parte per i quattro giorni successivi.

Da rientrante ad assente.

La seduta parzialmente in gruppo di giovedì aveva acceso le speranze dei tifosi di vederlo in campo al Bentegodi, invece Paolo Vanoli ha ammesso di essersi imposto perché il giocatore restasse a Firenze: "Mi sono preso la responsabilità solo su Dodo perché lui voleva esserci a tutti i costi ma ho preferito non rischiare. Non volevo fare l'errore che facemmo con la Juve quando si infortunò saltando l'AEK Atene".

La scelta mirata.

Una decisione inaspettata, presa avere il classe '98 al meglio giovedì sera a Londra. Il tecnico viola non ha voluto rischiare di doverne fare a meno ai quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Starà a Dodo dimostrare di aver sfruttato il turno di riposo concessogli da Vanoli: tutti si aspettano che l'ex Shakhtar dia quella spinta in più a una Fiorentina affamata di "gioie" in una stagione desolante.