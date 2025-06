Il Como non molla Baturina e lavora per un'offerta da 25 milioni di euro

vedi letture

Il Como vuole Martin Baturina ma non sarà semplice. Già la scorsa estate per il talento della Dinamo Zagabria ci aveva provato la Fiorentina, con 15 milioni complessivi sul piatto per il club croato, ma l'affare non è andato in porto. Stavolta il Como si è fatto avanti con decisione e con un'offerta da 12 milioni di euro più bonus (di poco sotto i 20 milioni), che tuttavia non è risultata sufficiente. Il motivo è semplice e di natura economica: la Dinamo non ha vinto il campionato croato e senza Champions League - rispetto all'anno scorso - ha perso 40 milioni di introiti, perciò intende monetizzare al massimo dalla cessione del suo gioiellino classe 2003. In base a quanto riporta TMW, il neo presidente Zvonimir Boban sarebbe lieto di trattenerlo, ma alla giusta offerta non potrebbe rinunciare.

Confronti e negoziazioni sono in corso mentre il ds Ludi sta cercando un punto d'incontro con la dirigenza di Zagabria, che potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro tra base fissa e bonus. Nonché la cifra minima pretesa dai croati. E la volontà di Baturina? L'intesa con i lariani è ancora da definire ma si sta già parlando di un contratto quadriennale. Lavori in corso insomma, ma il Como è in pressione mentre tre club dalla Germania osservano la vicenda.