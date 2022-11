IGOR, Ringrazia tutti per l'evento di beneficenza

Molti calciatori in questo periodo si stanno concedendo una pausa. Igor è tornato a casa sua, in Brasile. Lì ha organizzato un evento di beneficenza, una partita di futsal alla quale hanno partecipato molti dei suoi amici. Questo il messaggio pubblicato dallo stesso Igor alla fine dell'evento: "Volevo ringraziare tutti coloro che sono venuti e tutti quelli che hanno partecipato a questo evento con me, che si sono disposti ad aiutare il prossimo. Per me questo è ciò che conta, poter aiutare. Vorrei che tutti i bambini potessero credere nei loro sogni e sapere che tutto è possibile. Grazie a tutti! Grazie a Dio che mi permette sempre di andare oltre!"