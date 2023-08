TMW, Niente cessione per Kouame: si pensa al rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina sta respingendo tutti gli assalti per Christian Kouamé nonostante le numerose offerte, arrivate soprattutto dalla Francia. Il tecnico viola lo considera infatti un vero e proprio jolly offensivo, da utilizzare in più ruoli sia a gara in corso sia dal 1'.

Per questo motivo, al momento, non sono state prese in considerazione offerte per l'attaccante ex Genoa. È molto probabile, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com e come avevamo scritto qualche giorno fa, che a breve si arrivi così alla fumata bianca per il rinnovo di contratto fino al 2027 di Kouamé con la Fiorentina.