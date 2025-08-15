Dal fallimento nel 2015 al sogno europeo: i segreti del Polissya, prossimo avversario della Fiorentina in Conference

L’avversario della Fiorentina negli spareggi di Conference sarà l’FC Polissya, vittorioso ai danni del Paksi nel terzo turno di qualificazione. Il Polissya è espressione della città di Zhytomyr, poco più di 260 mila abitanti a 140 km a ovest di Kiev: circondata da antichissime foreste, si trova in una regione chiamata ‘Polesia’ (Polissya in ucraino, da qui la denominazione del club), una delle aree paludose più estese di tutta l’Europa nonché una delle più colpite dalle offensive russe nel conflitto in corso dal febbraio del 2022. L’attuale club, dopo il fallimento del 2015, è ripartito dalla quarta serie e nel 2023 è approdato per la prima volta nella massima divisione ucraina raccogliendo un quinto e un quarto posto. L’allenatore del Polissya è Ruslan Rotan, ex capitano del Dnipro affrontato dai viola nelle sfide di Europa League del 2013, e la rosa può vantare alcuni giocatori nel giro della nazionale ucraina come Gutsulyak, Mykhaylichenko e Nazarenko, oltre a elementi di qualità come Lednev. Il patron del club è Gennadiy Butkevych, imprenditore attivo in più campi attraverso il BGV Group, nonché 16° uomo più ricco di tutto il Paese secondo Forbes Ucraina nel 2020.

nell’incrocio con il Santa Coloma, formazione di Andorra, il Polissya aveva sorprendentemente perso il primo round per 2-1 in casa salvo poi imporsi 4-1 in trasferta; nel terzo turno il Polissya ha invece indirizzato il passaggio del turno già nei primi 90 minuti con un rotondo 3-0 ai danni del Paksi. Nel ritorno, ad ogni modo, gli ungheresi hanno sfiorato la rimonta, raggiungendo il 2-0 e sfiorando poi nel finale il gol che avrebbe rimandato il discorso ai supplementari, prima di capitolare il gol di Talles Costa che ha fissato il risultato sul 2-1.: andata in casa del Polissya (che per i propri incroci europei utilizza la Tatran Arena di Presov, in Slovacchia, recentemente sede anche di alcune gare dell’europeo Under 21), ritorno – stante l’attuale indisponibilità del Franchi - al Mapei Stadium di Reggio Emilia.