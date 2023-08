KOUAME, Tra offerte respinte e rinnovo in ponte

FirenzeViola.it

Il futuro di Christian Kouame sarà sempre viola il 1º settembre? L’ivoriano è tra gli esterni della Fiorentina più richiesti anche se il tecnico ha sempre dichiarato che ‘in guerra’ porterebbe uno come lui (anche per le caratteristiche diverse dagli altri compagni di reparto) e dunque è tra i giocatori che la Fiorentina non vorrebbe cedere. Il Nantes nei giorni scorsi ha recapitato un’offerta di 9 milioni, respinta e per ora non sufficiente a convincere il club, che cerca offerte per altri esterni prima di prendere in considerazione la cessione di Kouame.

All’ivoriano questa estate si erano interessate Monza, Atalanta e da ultimo il suo ex Genoa in serie A oltre, come già noto, un paio di club esteri e in particolare il Nantes con un'offerta concreta. Il giocatore a Firenze sta bene e non è certo lui a voler cambiare aria, né vuole fargliela cambiare il tecnico. Ma si sa, il mercato può cambiare velocemente, anche perché Kouame per ora è in scadenza al 2024. Nel contratto in realtà c’è un’opzione al 2025 che per ora non è stata esercitata dalla società anche perché comporta uno scatto importante nell’ingaggio e dunque è più probabile un rinnovo biennale che dia stabilità a club e giocatore. Le parti hanno iniziato a parlarne anche se per le mosse ufficiali si aspetterà a fine mercato.